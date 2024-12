Monza Rally Show: trionfo di Andrea Crugnola e passione dei tifosi all'autodromo

Il freddo e lo shopping natalizio non frenano la passione dei tifosi: tanta gente presente ieri all’autodromo per la conclusione del Monza Rally Show. Non la folla oceanica che si registrava quando partecipava Valentino Rossi, ma gli organizzatori possono essere comunque soddisfatti per la risposta del pubblico.

Presente fin dal mattino per assistere alla conclusione della competizione e ancora all’ora di pranzo per l’avvio dello spettacolare “masters’ show“ a eliminazione diretta sul rettilineo del circuito. Grande protagonista del weekend brianzolo è stato Andrea Crugnola, campione italiano in carica, che si è tolto la soddisfazione di iscrivere il suo nome ancora una volta nell’albo d’oro del Monza Rally Show, già vinto nel 2019. Alle sue spalle, di un nonnulla (poco meno di 3 secondi), Nikolay Gryazin. Terzo, ma staccato di 26 secondi, il campione europeo Hayden Paddon.

Crugnola, al volante della sua Citroen C3, ha poi dato ancora una volta spettacolo nel masters’ show, dove ha via via eliminato avversari importanti fino ad arrivare a trionfare davanti a Sami Pajari. Insomma, fine settimana da incorniciare per il pilota varesotto, a lungo applaudito dagli spettatori che hanno apprezzato il suo stile di guida pulito. Edizione da incorniciare anche per gli organizzatori.

Tra assi del volante (Thierry Neuville, campione del mondo Wrc) o dei motori (Tony Cairoli, re del motocross, è stato a lungo cercato da tutti i tifosi che hanno fatto la fila per un autografo o un selfie), il Monza Rally Show ha regalato anche la presenza di persone note al grande pubblico per altre discipline. Tra loro Vincenzo Nibali, che si è messo al volante con umiltà e sceso dall’auto è sempre stato disponibile con tutti.

Il weekend è stato decisamente all’altezza delle aspettative. Un venerdì pomeriggio un po’ in sordina, poi dal sabato i tifosi hanno iniziato ad affollare l’autodromo. Smartphone in mano, hanno fotografato ogni vettura in gara. I tifosi correvano da una parte all’altra alla ricerca di tutti i piloti, anche per ammirarli durante la fase di riscaldamento delle gomme, momento che richiamava ogni volta centinaia di persone.

Soddisfatto anche Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Aci, che non ha rinunciato a dare il suo sostegno alla manifestazione. Arriva dal fresco rinnovo del contratto per dare la Formula 1 alla città brianzola fino al 2031, non ha potuto fare a meno di notare la risposta del pubblico e quella dei partecipanti che hanno permesso di allestire una importante entry list. Ha sottolineato che Monza ha potenzialità enormi e che è necessario valorizzarle.