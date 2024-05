Monza pronta per il bis: "Grazie, è stato bellissimo"

"Grazie di cuore a tutti! È stato bellissimo". Sul palco Elio abbraccia le “Storie tese“ dopo tre ore di musica vera. Il Concertozzo è stato un successo. Soprattutto perché "è la prima volta al mondo che il food è stato interamente gestito da ragazzi autistici". La prima, ma non certo l’unica: "Vorremmo organizzare un’altra Woodstock dell’inclusione anche con altri artisti", anticipa Elio. Facendo sognare Monza per un bis dell’evento speciale che domenica ha popolato l’U-Power Stadium. Tanta musica di qualità e il lavoro dei ragazzi di Nico Acampora con PizzAut e di altre associazioni di persone autistiche che fanno ristorazione (SbrisolAut, I ragazzi della Luna, Tortellante) che hanno sfamato gli oltre 10mila spettatori arrivati da tutta Italia. D’altra parte questo è stato il senso della due giorni che ha animato il weekend monzese, sabato con MonzAut in piazza dell’Arengario (con dibattiti e foodtruck delle associazioni di ragazzi autistici), domenica con il concerto degli Elii: affiancare alla buona musica dal vivo, occasioni di approfondimento sul tema dell’autismo e avere la prova certificata di quanto l’inclusione sia possibile, nella normalità.

A livello musicale lo spettacolo è stato brillante, come la verve di Elio e tutti i componenti della band: le quasi tre ore di live hanno visto l’esecuzione dei loro più grandi successi (tra cui “La terra dei cachi“, “Uomini col borsello“, “Shpalman“), ma anche di alcuni divertenti brani meno conosciuti, come “Carro“ e “La ditta“. Prima di loro, durante il Concertozzino con le giovani band e nei cambi palco a prendere la scena è stata la Banda Rulli Frulli di Finale Emilia, composta per il 30% da persone diversamente abili, assolutamente indistinguibili, per abilità di esecuzione, dal restante 70.