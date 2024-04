Monza pareggia i conti. La vittoria su Perugia arriva all’ultimo respiro

VOLLEY

di Andrea Gussoni

Vittoria da sogno al tie-break per la Mint Vero Volley Monza in gara-2 della finale scudetto. I brianzoli, sconfitti in gara-1, hanno pareggiato i conti imponendosi 3-2 sulla Sir Susa Vim Perugia. Gli umbri, come già successo giovedì sera e in molte altre occasioni quest’anno , sono partiti col freno a mano tirato, subendo subito un parziale confortante dei padroni di casa che, spinti dai quasi 4.000 spettatori di un’Opiquad Arena sold out e rumorosissima, non si sono più voltati indietro.

A differenza di gara-1, i ragazzi allenati da coach Massimo Eccheli (tornato alla formula con i tre schiacciatori e Arthur Szwarc in panchina nonostante il buon impatto avuto dal canadese) non si sono sciolti nel finale del parziale e trascinati da un pimpante Stephen Maar si sono presi l’1-0. Nel secondo set però i ragazzi di Angelo Lorenzetti hanno ingranato, grazie anche all’ingresso di Wilfredo Leon, panchinaro di lusso. Il cubano naturalizzato polacco, dopo il pesantissimo servizio vincente da subentrato di giovedì, ha dimostrato di poter far bene anche per più di qualche scambio e pur soffrendo in ricezione ha messo a terra un incredibile serie di attacchi assolutamente imprendibili per il muro brianzolo, firmando il meritato 1-1. Monza ha subito il colpo e anche nel terzo parziale ha fatto quello che ha potuto contro la corazzata umbra che ha messo in campo tutto il suo talento e la sua forma, con un Simone Giannelli (MVP in gara-1) ancora geniale in cabina di regia. Con Ran Takahashi meno efficace di altre occasioni, Monza non ha potuto fare altro che incassare l’1-2 senza però mollare. Nel quarto set, quando molte altre squadre avrebbero alzato bandiera bianca, la formazione del Consorzio ha reagito tirando nuovamente fuori energie sorprendenti.

Proprio il giapponese con un turno di servizio letale ha firmato un esaltante 10-5 e quando è tornato in battuta il punteggio è arrivato a 18-11. Lorenzetti ha pescato dalla panchina Solè che completando un break di 0-3 ha costretto Eccheli a chiamare time out ma si è andati comunque al tie-break, per la prima volta in stagione tra queste due squadre. Gabriele Di Martino con un muro a uno ha firmato il primo doppio vantaggio sul 5-3 ma Leon con un attacco nei tre metri e un servizio vincente pazzesco ha riportato tutto in parità sul 9-9.

Maar ( Mvp e top scorer dell’incontro con 28 p.) e Gianluca Galassi con un 1° tempo su rigiocata hanno però riportato avanti Monza che al secondo match point con Takahashi ha chiuso i conti. Gara 3 è si giocherà giovedì 25 aprile al PalaBarton di Pian di Massiano.