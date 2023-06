MONZA, le scuole della Brianza si rinnovano con i fondi del Pnrr

Le scuole della Brianza si danno alla tecnologia con i fondi del Pnrr. Entro fine mese dovranno essere assegnati i lavori: le scuole superiori hanno ricevuto un finanziamento fisso di 164mila euro per rinnovare i laboratori e cifre variabili, dai 100 ai 250mila euro (secondo le dimensioni dell’istituto) per i lavori nelle classi. Il Mosè Bianchi ha ricevuto 249mila euro per le aule e serviranno per l’inserimento nei monitor interattivi di barre con dispositivi elettronici, per la trasmissione a distanza wireless da pc o da tablet, senza filo. In più verranno create aule telematiche mobili, cioè kit completi di cassa e 32 tablet, veri laboratori portatili da usare in qualsiasi classe. Invece per i laboratori propriamente detti, le scuole hanno una cifra fissa di 164mila euro. "L’idea – anticipa il preside Guido Garlati – è di costruire due laboratori, con banchi componibili a isola, per 25-30 studenti. Avranno monitor per ogni gruppo e poi un monitor a parete, per modificare la didattica. Abbiamo indetto la gara e faremo l’ordine tra una ventina di giorni".

Diventa super tecnologico anche l’Istituto Olivetti: "Per le classi – anticipa la dirigente Renata Cumino – acquisteremo dei visori per il metaverso e completeremo la dotazione di aule e laboratori con il digital board, con schermi tattili, rinnovo dei pc e un nuovo lotto di Apple. Abbiamo a disposizione 120mila euro". Totalmente innovativo il laboratorio di Sala Bar, trasversale a tutti gli indirizzi che verrà utilizzato sia per studio sia per il ristoro di docenti e studenti. Verrà allestito anche un orto ecosostenibile in una struttura a vetrate. La scuola sta mettendo a punto l’ordine da perfezionare entro il termine di giugno. "Non vogliamo assolutamente slittare con queste incombenze a luglio – dice la preside –, tempo di pagamenti e ferie". Liceo artistico Nanni Valentini custode di storia e bellezza, ma sotto il segno della tecnologia. Sì, perché per stare sempre al passo con i tempi verrà allestita una sala di registrazione che servirà ai ragazzi di scenografia, ma anche di design per creare video, audio e podcast, per impararne la tecnica, le modalità comunicative e la creazione di contenuti, trasversali alle discipline scolastiche. In aggiunta verrà rinnovata anche l’aula magna, usata per convegni ed eventi anche per esterni. Le strumentazioni saranno rinnovate con nuovi dispositivi per farla diventare multimediale.

Cristina Bertolini