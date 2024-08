Monza, giardinetti del Nei sorvegliati speciali: nella rete della polizia hashish e sigarette proibite

Monza, 6 agosto 2024 – Controlli a tappeto, anche d’estate non si fermano gli agenti della polizia locale, che stanno passando al setaccio giardinetti pubblici, specie negli orari serali e notturni, a caccia di droga e illeciti, per contrastare il degrado urbano e garantire la quiete pubblica. Venerdì, il comando ha organizzato un servizio mirato impiegando il personale del Nost, dell’area centro e l’unità cinofila. Sono state monitorate e presidiate diverse aree: il maggiore interesse verteva forse su via Enrico da Monza, all’interno dei giardini del Nei, teatro di un tentato omicidio proprio di recente, e dove è stata rilevata la presenza di numerose persone (una sessantina) e sono state sequestrate alcune sigarette artigianali, con misto di tabacco e hashish, sottoposte a sequestro; nei medesimi spazi è stato ritrovato, abbandonato al suolo, un pezzo di hashish di circa 4 grammi anch’esso sottoposto a sequestro. Controllato anche il ponte di via Colombo e la passerella di via Spalto Isolino dove sono stati identificati tre giovani ma senza accertamenti di illeciti.

In piazza Duomo è stata riscontrata la presenza di una decina di giovani, ispezionati dall’unità cinofila: sotto il porticato è stato ritrovato un pezzo di hashish di 11 grammi e mezzo sottoposto a sequestro a carico di ignoti. Sono state quindi sottoposte a controllo senza accertamenti di illeciti via Lambro, piazza Giuseppe Garibaldi e via Anita Garibaldi piazza Carrobiolo, piazza San Pietro Martire, piazza Trento e Trieste e infine largo Mazzini.

In via Guarenti, oggetto di numerose segnalazioni da parte della cittadinanza, non è emerso nulla; in via Masaccio, con particolare riferimento ai giardini di via Piero della Francesca, solo famiglie con bambini; in via Monte Bianco, con occhio ai giardini all’incrocio con via Monte Bisbino, sono stati controllati quattro minorenni senza accertamenti d’illecito; in via Monte Amiata, area delle cosiddette “panche rosse”, tutto in regola. È stato poi controllato il giardino adiacente alla scuola Puecher di via Goldoni, dove è stata riscontrata la presenza di due soggetti, evidentemente presunti consumatori di stupefacenti: dal controllo non sono tuttavia emersi illeciti.