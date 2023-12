Monza, disordini fuori dallo U-Power Stadium prima della partita col Genoa: sequestrati bastoni e tubi

Monza – Tafferugli e il sequestro di bastoni e tubi idraulici questo pomeriggio all'esterno dello U-Power Stadium di Monza prima della partita di serie A che vede affrontarsi il Monza calcio e il Genoa.

Prima di arrivare davanti allo stadio, alla rotonda di viale Sicilia, i tifosi genoani hanno esploso alcuni petardi per scatenare la reazione degli ultras del Monza, che poi si è concretizzata in un breve tafferuglio tra i tifosi in trasferta con le forze dell'ordine quando in viale Stucchi hanno fermato un'auto che conteneva nel bagagliaio bastoni e tubi idraulici. Invano gli ultras monzesi hanno cercato di affrontare i rivali perché ad impedirglielo hanno trovato una barriera di poliziotti antisommossa.