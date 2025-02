Monza Est, la firma più attesa. Nuova stazione sulla linea S7. L’apertura? "Obiettivo 2028"

Sarà una rivoluzione sui binari a Monza. A partire da una nuova infrastruttura: la stazione Monza Est. Ora è arrivata l’ufficialità, con la firma ieri in Municipio della convenzione tra il Comune di Monza e Rfi per la realizzazione dell’opera e la presentazione del rendering del progetto. Una stazione piccola e moderna, accessibile e con un’ampia pensilina di protezione per i pendolari. Il testo di convenzione, approvato da un paio di mesi dalla giunta, attendeva solo la firma per vedere ufficializzato l’iter attuativo dell’opera. La fermata ferroviaria è inserita nel Programma regionale della mobilità e dei trasporti ed è considerata strategica non solo nel contesto monzese, ma anche in quello lombardo, motivo per cui a presenziare in Comune è stata anche l’assessora regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi, la quale ha definito "il nodo di Monza un elemento positivo e di attenzione". Regione, attraverso uno stanziamento di 2,5 milioni, ha già provveduto nel 2022 a realizzare il sottopasso ciclopedonale – funzionale alla nuova stazione – tra le vie De Marchi/Confalonieri e le vie Molino San Michele/Einstein, che connette il quartiere Libertà con la zona che affaccia sul Parco, vicina al confine con Villasanta.

Con la nuova convenzione, invece, sarà Rfi a impegnarsi a svolgere il ruolo di soggetto attuatore della fermata Monza Est, finanziando l’opera con 5 milioni, a cui si aggiungono 1,5 milioni stanziati ancora una volta dal Pirellone al Comune per la banchina e la struttura con locali tecnici. Integrate alla nuova struttura sorgeranno anche una postazione coperta di stalli per bici e aree esterne riqualificate con una zona parcheggio di una ventina di posti auto, posti taxi e due fermate bus. "Quella di Monza Est è una fermata molto attesa – commenta Susanna Borelli, responsabile investimenti stazioni Lombardia e Nord Est di Rfi –. Abbiamo superato più impasse, innanzitutto facendo diventare Rfi ente attuatore del progetto e non più il Comune, poi pensando a un soluzione tecnica diversa con struttura e non solo banchina e sottopasso". Infine riguardo alle tempistiche: "Entro quest’anno avremo il progetto di fattibilità tecnico-economica. L’obiettivo dell’anno prossimo è avere un appaltatore, la progettazione esecutiva e l’avvio dei lavori, che ad oggi si possono prevedere di una durata tra l’anno e mezzo e i due". Sarà pertanto a 2028 inoltrato che si potrà tagliare il nastro della nuova stazione monzese, mentre si lavora anche allo sviluppo del servizio ferroviario. Un accordo quadro tra Rfi e Regione prevede infatti un potenziamento della linea che interesserà la nuova fermata, la S7 (Milano-Lecco via Molteno), con un incremento fino a 36 coppie di treni al giorno contro le attuali 20.

"Per la città l’asse di trasporto ferroviario è importantissimo – commenta il sindaco Paolo Pilotto –. Grazie alla fermata Monza Est avremo la zona est ben coperta a livello di stazioni, considerando anche Monza Sobborghi e una stazione centrale ben raggiungibile (su quest’ultima Rfi sta lavorando a un progetto di riqualificazione e riassetto urbano), mentre una zona centro-ovest coperta dalle 7 fermate della futura metropolitana".