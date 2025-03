Monza diventa capitale della danza. Oltre 300 ballerini al Manzoni

Monza capitale della danza per un giorno. Più di 300 ballerini, da 25 scuole, provenienti da Lombardia, Sicilia, Svizzera e Polonia: questi i numeri della settima edizione del Concorso Monza Danza, organizzato nei giorni scorsi da Monica Perego (già étoile dell’English national ballet), titolare della scuola Dance Heart. Una lunga kermesse al teatro Manzoni di Monza. Ai ragazzi sono state offerte due lezioni di stage di livelli diversi di classico e uno di contemporaneo, per i più grandi. Tante le borse di studio dai direttori delle accademie presenti, tra cui Centro formazione Aida, Contemporary dance school of Hamburg, Rambert School di Londra, Aba, Alen Bottaini Academy di Torino e la Scuola di danza del Balletto di Roma.

Novità di quest’anno, la presenza del direttore artistico di Casa Sanremo performer che ha dato borse di studio per l’omonimo campus (del valore di mille euro) e accettazioni confermate per il Festival Casa Sanremo performer 2026. L’evento è stato sostenuto da Italiento e CVD Cream. Acsi Lucca ha offerto una targa per la miglior coreografia e Dance Heart ha conferito premi in denaro per i grandi gruppi e per la miglior coreografia, insieme ad Acsi Lucca.

C.B.