Monza cade al tie-break. La festa è di Modena

Sconfitta al tie-break per la Mint Vero Volley Monza, battuta in casa dalla Valsa Group Modena. La squadra del Consorzio, reduce dai ko in Superlega con Cisterna, Civitanova e Perugia ma anche dalla storica qualificazione alla Final Four di Coppa Italia e dalla vittoria nell’andata dei quarti di finale di Challenge Cup in casa del Levski Sofia, è scesa in campo con il suo sestetto migliore, recuperando anche i febbricitanti assenti delle ultime uscite. Ran Takahashi però non è ancora evidentemente al meglio e lo si è visto in un 1° set in cui gli ospiti hanno dominato, sfruttando gli errori in attacco degli avversari, ancora troppo imprecisi. Nel 2° parziale la situazione non è migliorata per i brianzoli, con il solo Szwarc a cercare di tenere in piedi la baracca, mentre dall’altra parte il grande ex Vlad Davyskiba e il veterano Osmany Juantorena hanno firmato lo 0-2. Spalle al muro, Monza ha però avuto una reazione d’orgoglio, con Eric Loeppky a completare il tridente d’attacco tutto canadese ridisegnato da coach Eccheli. Anche Maar ha ripreso a martellare dalla linea del servizio e i muri di Di Martino hanno fatto il resto, per un 1-2 che ha rivitalizzato anche i 3.000 spettatori accorsi all’Opiquad Arena.

La continuità non è certo un punto di forza di Modena e lo si era visto ad inizio stagione, quando nulla o quasi lasciava presagire quello che poi è successo, con le ultime 3 partite perse malamente che hanno messo in discussione tutto, panchina compresa. I canarini però nonostante l’enorme pressione sulle spalle hanno nuovamente ribaltato le sorti di un incontro da brividi, salvo poi subire 2 ace consecutivi di Galassi che hanno rimandato ogni verdetto al tie-break. Il parziale decisivo si è giocato punto a punto, fino a quando nel finale 2 battute (una dentro per Modena e una fuori per Monza) hanno sancito il 13-15 finale. Monza in campo mercoledì nel ritorno dei quarti di finale di Challenge Cup con il Levski Sofia.

MINT VERO VOLLEY MONZA-VALSA GROUP MODENA 2-3 (18-25, 20-25, 25-18, 25-23, 13-15) Andrea Gussoni