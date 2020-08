È morto Tino Perego, 72 anni, storico sindacalista della Cisl. Fatale un malore nel sonno nella notte fra giovedì e venerdì. Sestese di nascita, ma profondamente legato alla Brianza (e negli ultimi anni anche al Lecchese), Tino era un volto notissimo nell’organizzazione sindacale alla quale aveva dedicato tutta la vita. Fin da giovane quando, operaio della Falck di Sesto San Giovanni, si iscrive alla Fim. Semplice militante, viene poi eletto nel consiglio di fabbrica come delegato. Distaccato alla Fim di Sesto San Giovanni, negli anni Settanta arriva a Monza. Qui entra subito in segreteria e, tra gli anni Ottanta e Novanta, diventa segretario generale della categoria dei metalmeccanici la Fim Cisl Brianza.

Negli anni Novanta passa alla Fim Lombardia dove lavora prima come componente della segreteria e poi come segretario generale. Lasciato l’impegno attivo, entra nel sindacato dei pensionati, la Fnp Cisl, diventando segretario generale del comprensorio brianteo fino alla fusione con Lecco dove era membro del consiglio generale.

I funerali si svolgeranno lunedì 3 agosto alle 10.30 nella Basilica di Santo Stefano, in via Volta 1 a Sesto San Giovanni. Una funzione alla quale si potrà accedere in modo contingentato a causa delle disposizioni anti-covid. La cerimonia potrà essere seguita anche sul canale youtube della parrocchia Santo Stefano.