Monza: 9 patenti ritirate per uso del cellulare alla guida, 6 per cinture non allacciate

Nove patenti ritirate in poche ore ad automobilisti sorpresi alla guida mentre utilizzavano il cellulare. Altre 6 per mancato nutilizzo della cintura di sicurezza. I monzesi indisciplimati è bene che stiano attenti, perché il Codice della Strada si è appena inasprito e gli agenti della polizia locale si sono già attivati per applicarlo.

Con l’entrata in vigore delle modifiche al nuovo codice della strada, la polizia locale di Monza ha effettuato diversi controlli in particolare nelle vie più trafficate. La grossa novità sono le sospensioni flash della patente per chi guida usando il cellulare o senza indossare le cintura di sicurezza o senza legare i bambini al seggiolino. Sanzioni da calcolare anche in base a punti della patente ed eventuale recidività.

In particolare gli agenti hanno accertato 9 casi di l’uso improprio del telefonino al volante, principale causa di distrazione alla guida e quindi di incidenti stradali. Risultato? Nove patenti ritirate.

Accertate anche 6 violazioni per mancato uso delle cinture di sicurezza, anche in questo caso punite con la sospensione flash del documento di guida. È bene ricordare poi che il nuovo codice per l’uso del cellulare alla guida prevede l’incremento della sanzione pecuniaria da un minimo di 250 a un massimo di 1.000 euro, e prevede la decurtazione di 5 punti e soprattutto l’immediato ritiro della patente con sospensione da 15 giorni a due mesi.

Inoltre a San Rocco un cittadino egiziano, fermato mentre era alla guida di un autocarro, ha esibito una patente apparentemente rilasciata in Polonia. Circostanza che ha messo sul “chi va là“ gli agenti. Sospettando l’autenticità della patente, gli agenti hanno avviato approfonditi accertamenti confrontando il documento con le schede tecniche relative ai falsi documentali. E le analisi hanno evidenziato diverse irregolarità, confermando i sospetti: la patente era falsa. Il conducente è stato denunciato quindi per il reato di uso di atto falso ed stato sanzionato per guida senza patente.