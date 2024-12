Monza 2024: stop a cemento e traffico, limite al gioco d'azzardo e nuovi cantieri

No a cemento e traffico e un deciso limite al gioco d’azzardo. È stato soprattutto ciò che non si è fatto in questo 2024 a costituire il principale elemento di novità della conferenza di fine anno del sindaco di Monza, Paolo Pilotto. Per il resto il primo cittadino ha illustrato la serie di cantieri aperti e di nuovi servizi finanziati quest’anno, che stanno cominciando a trasformare visibilmente la città. Intanto possono tirare un sospiro di sollievo gli abitanti di San Rocco per il blocco imposto dalla giunta alla nascita di un nuovo supermercato all’intersezione tra via Borgazzi e via Aquileia. "Abbiamo detto no perché se ci sono delle norme per la viabilità vanno rispettate – chiarisce Pilotto –. Quella è un’area ad alta densità di traffico, nelle ore di punta ci sono code anche di 600 metri. Una nuova struttura commerciale avrebbe rappresentato un grandissimo problema". Altrettanto significativa la scelta di impedire l’apertura di una maxi sala giochi in viale Sicilia.

"Basandoci su norme vigenti nazionali e regionali, abbiamo avuto gli elementi per dire no a questo enorme insediamento di una sala slot al posto di una concessionaria di auto – chiarisce il sindaco –. Il diniego è arrivato dopo un’attenta valutazione del progetto e delle caratteristiche dell’area interessata, anche in coerenza con l’impegno dell’Amministrazione nel contrasto alla ludopatia e alle sue conseguenze sulle persone più fragili". A partire da questo luglio è stato istituito il gruppo che si occupa del contrasto al gioco d’azzardo patologico all’interno del Comando di polizia locale: l’unità è composta da quattro operatori esperti in materia, che fino ad oggi hanno già effettuato dodici controlli mirati e ispezioni in locali pubblici e sale da gioco, durante i quali sono state sequestrati tre apparecchi slot con una sanzione di 5mila euro. Ma quest’anno il comando dei vigili è stato riorganizzato con gli agenti di quartiere, per una più capillare attività di controllo e presidio. A loro supporto è stato istituito il Nucleo intervento rapido motociclistico, composto da altri otto agenti. A ottobre è stato inoltre firmato un accordo con il Comune di Seregno e la Provincia per potenziare le attività della polizia locale attraverso la cooperazione tra enti, con particolare attenzione per la sicurezza durante le manifestazioni, la tutela ambientale e la partecipazione congiunta a bandi. A luglio, un altro accordo con il Comune di Cinisello Balsamo è stato finalizzato alla lotta alle discariche abusive, avendo tra i propri elementi cardine il presidio con videocamere delle aree di confine tra le due città particolarmente soggette al fenomeno.

Passando al fronte urbanistico, notevole è stata l’attività cantieristica di quest’anno in città. Tra gli interventi principali, si segnala a gennaio l’inizio dei lavori per la riqualificazione del centro sportivo Chiolo Pioltelli (un investimento Pnrr complessivo di 2,8 milioni di euro); a febbraio, dopo un contenzioso pluridecennale, Piazza Cambiaghi è tornata ad essere di proprietà comunale per vedere iniziati i lavori di rifacimento della pavimentazione a giugno, e una riapertura per i cittadini che sarà nella giornata di domani, con il ritorno del mercato. L’ex Corpo Borsa - in disuso da oltre 15 anni - grazie un finanziamento di 8,8 milioni di euro (di cui più della metà del Comune), sarà ristrutturata con copertura originaria. E poi la scuola media Bellani. Lavori per 11 milioni di euro, a partire da inizio 2025, serviranno a edificare un nuovo edificio all’avanguardia e pienamente funzionale ai bisogni di studenti e corpo scolastico. Intanto è già iniziato il posizionamento dei moduli delle aule della scuola Citterio che saranno destinate agli studenti della Bellani, che verranno spostati lì sino alla fine dei lavori di rifacimento dell’edificio scolastico, prevista entro il 2026.