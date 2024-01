Monologo teatrale sulla devozione di San Francesco

Un monologo teatrale, accompagnato da laudi medievali eseguite con strumenti antichi, per raccontare in modo originale la figura di San Francesco d’Assisi, parlandone senza cadere in banali stereotipi e capendo perché sia così irresistibile e conosciuta da tutti. È lo spettacolo dal titolo “Fra’ - San Francesco la superstar del Medioevo”, che verrà portato in scena oggi alle 21 sul palco del cineteatro Nuovo di Arcore dall’attore e drammaturgo Giovanni Scifoni (foto), affiancato agli strumenti antichi da Luciano Di Giandomenico, Maurizio Picchiò e Stefano Carloncelli. Il testo fa comprendere come le prediche del santo fossero vere e proprie performance teatrali, in grado di arrivare a tutti. Biglietto d’ingresso da 20 a 30 euro.