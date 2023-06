Misinto Bierfest 2023: Nuova birra alla spina e associazione Le Donne della Birra!

In costante rinnovamento, anche dopo 26 anni, l’altra sera è stata presentata in piazza la Misinto Bierfest 2023. È iniziato il conto alla rovescia per arrivare al 6 luglio, data di avvio degli 11 giorni dedicati alla festa della birra più famosa d’Italia.

Tra le novità annunciate per l’edizione 2023 anche la nuova Birra dell’autista, per viaggiare senza pensieri. La nuova birra alla spina ha una gradazione alcolica sotto lo 0.5% e consentirà dunque a tutta la compagnia di amici, anche a chi che dovrà guidare alla fine della serata, di vivere la Misinto Bierfest sorseggiando un prodotto di qualità garantito da Kulmbacher, partner storico della Misinto Bierfest. Quest’anno, per la prima volta, sarà presente l’associazione Le donne della Birra, con un corner dove verranno organizzati eventi di intrattenimento e divulgazione. L’associazione si occuperà anche di degustazioni mirate all’abbinamento col cibo.

Anche per l’edizione del 2023 la cucina sarà guidata dalla Federazione italiana cuochi associazione cuochi Brianza, associazione provinciale cuochi Como e dipartimento solidarietà emergenze Fic, che garantiranno anche la qualità e la coerenza rispetto alla tradizione bavarese dei piatti proposti. Tutte le sere ci sarà un maxi tendone con 2.500 posti a sedere con l’obiettivo anche di incrementare gli oltre 350mila euro devoluti in beneficenza nei primi 25 anni di storia della Misinto Bierfest. Gabriele Bassani