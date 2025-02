Minorenne a spasso con un coltello di 20 centimetri

Domenica sera, i motociclisti della polizia locale di Monza sono accorsi a seguito di diverse segnalazioni per disturbo in vicolo Canonica, di fronte all’oratorio del Duomo. Gli agenti hanno controllato dei giovani e hanno chiesto se avessero qualcosa da dichiarare. Per tutta risposta, un 17enne di origine egiziana ha estratto dal giubbotto un coltello serramanico di 20 centimetri. Gli agenti hanno sequestrato l’arma bianca e portato il minore al Comando per procedere all’identificazione attraverso i rilievi fotodattiloscopici. Dopo un controllo alla banca dati interforze è venuto a galla che il giovane aveva già numerosi precedenti per reati contro la persona. Alla fine dei controlli, il minorenne è stato affidato ai parenti chiamati al Comando.

Son.Ron.