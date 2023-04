Mini lezioni per chi gestisce gli anziani

È in programma questo pomeriggio alle 17 in Villa Cenacolo il primo degli incontri mensili del ciclo Caregiver Cafè destinati a chi si prende cura quotidianamente delle persone fragili, anziani, malati disabili. Si tratta di appuntamenti gratuiti e aperti a tutti durante i quali gli esperti di Orpea, società che gestisce rsa, case di cura e cliniche, saranno a disposizione dei partecipanti per supportare, consigliare chi per lavoro o necessità svolge il ruolo di caregiver. Un luogo di incontro dove, mediante l’intervento di psicologi, i famigliari vengono sensibilizzati, formati e informati su temi inerenti la malattia, permettendogli di trovare uno spazio di condivisione e scambio.

Nel primo appuntamento, insieme al dottor Alessandro Chinello, neuropsicologo, e alla dottoressa Giulia Tagliabue, psicologa, si parlerà di invecchiamento fisiologico e patologico, delle forme di demenza più diffuse, delle patologie psichiatriche e delle differenti manifestazioni comportamentali. Sarà inoltre approfondito il tema della relazione con l’anziano attraverso interventi sulla flessibilità comunicativa: spesso infatti la malattia limita la capacità di espressione e comprensione ed è necessario che il famigliare si adatti alle esigenze dell’individuo. Ampio spazio verrà poi dato al tema delle emozioni dei caregiver al fine di aiutarli a gestire la frustrazione, l’ansia, il rapporto con la sofferenza ed il senso di colpa. Al termine dell’incontro è proposto un piccolo buffet. Per info e prenotazioni: Tel. 0362.560.213 oppure inviare mail a [email protected]

Ga.Bass.