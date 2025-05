Mimmo l'Egiziano, il custode sceriffo di Monza mette in fuga due sconosciuti da una villetta: “Cosa fate lì? Quella non è casa vostra”

Monza, 28 maggio 2025 – Questa volta nessun furto, c'era Mimmo l'Egiziano. O quantomeno nessuna occasione abusiva. Mohamed Salah, storico custode di una palazzina in zona Musicisti, elegante quartiere vicino al Parco di Monza, ha messo in fuga due malintenzionati. Noto per i 39 fra ladri e truffatori fatti arrestare grazie al suo occhio vigile e al suo coraggio in oltre 30 anni da custode, anche ieri era partito per il consueto giro di perlustrazione serale in bicicletta.

"Erano le sette e mezza di sera e ho visto due extracomunitari che si aggiravano in via Rovani - racconta -: si fermavano a guardare davanti alle villette. Io li controllavo dalla bicicletta ". Poi, l'imprevisto. "All'altezza del numero civico 3 c'è una villetta in cui non abita nessuno, hanno aperto il cancello e sono entrati. Io ho chiamato subito la polizia a segnalare cosa stava accadendo e mi sono avvicinato".

Ed è entrato in azione. "Cosa fate lì, quella non è casa vostra!". I due hanno tentato di abbozzare una risposta, ma Mimmo l'Egiziano non gli ha dato requie. "E ho intimato loro di uscire subito e di andarsene. Sono contento perché non avevano certo buone intenzioni".