Mille incidenti le multe, i punti e i nuovi varchi

Gli incidenti stradali sono stati 1.117, di cui il 56% non ha causato feriti. Il mese più critico è stato ottobre, con 125 incidenti, il giorno è il martedì. L’indice di mortalità rilevato è stato dello 0,18%. Molto al di sotto della media nazionale che si attesta all’1,82 %. L’eccezione, tragica, la scorsa estate, il 5 luglio, quando in via Donizetti sono morti due motociclisti, entrati in collisione con una macchina. Un incidente che aveva sconvolto la città, per l’età di una delle due vittime (Manuel Montella aveva solo 37 anni) e per l’affettuosa notorietà di uno dei due (il dirigente scolastico Fabio Castelli, attivo anche nel volontariato con la Croce Rossa).

Val la pena dare un’occhiata alle strade che hanno visto più invicidenti lo scorso anno: a primeggiare viale Stucchi, una delle strade a più intensa percorrenza, che ha fatto registrare 73 sinistri, a seguire viale Sicilia con 72, via Borgazzi 45, via Buonarroti 42.

L’opera di contrasto alle violazioni al Codice della Strada è stata intensa e ha fatto registrare 90.506 multe.

Interessante analizzare la tipologia delle multe: mancata revisdione (527), mancata assicurazione (264) guida senza cinture di sicurezza (166), senza patente (71). Ma ad avere maggiiore impatto sono i comportamenrti, che spesso provocano gli incidenti: in 99 erano al volante doppo aver assunto alcolici o sostanze stupefacenti.

Spiacevole, ma meno grave per la vita degli utenti della strada, le sanzioni per divieto di sosta, ben 187mila.

A fare molto per la sicurezza della città, anche stradale, sono le telecamere di videosorveglianza: sono in arrivo anche nuovi varchi elettronici (da 10 a 13) in città.

E se le violazioni del Codice della Strada sono aumentate del 30,3%, questo non indica un peggioramento del comportamento degli automobilisti, ma un’intensificazione delle attività di controllo, che ha portato anche a un raddoppio dei punti patente decurtati (+97,8%). Allo stesso modo, le violazioni di altre leggi, regolamenti e ordinanze sono cresciute del 41,3%.

