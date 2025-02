Qui il Carnevale è doppio. Romano e ambrosiano: Monza fa festa due volte. Ecco perché

Monza – Monza e Villasanta rispettano il Carnevale romano che si conclude con il mercoledì 5 delle Ceneri. Mentre il resto della Brianza segue il rito ambrosiano, secondo cui la festa continua fino al sabato grasso. In passato i monzesi furono in contrasto con il cardinale Borromeo che voleva imporre anche a Monza il rito ambrosiano. Ma gli arcipreti hanno sempre obiettato che la basilica era romana e perciò subordinata alla Chiesa di Roma, sin dai tempi della fondazione nel 585 D.C. a opera di Teodolinda e papa Gregorio Magno. Borromeo cercò di far cambiare idea ai monzesi, ma senza successo. La leggenda narra che Milano attendesse la visita di Sant’Ambrogio durante il Carnevale. Il vescovo, trattenuto a Roma dal Papa, arrivò solo la domenica e la comunità prolungò quindi i giorni di festa. Ma non tutte le città furono disposte ad accettare la variazione di rito e la quaresima posticipata. Monza persistette nel voler seguire il rito romano, mentre la zona intorno accettò le disposizioni di Sant’Ambrogio.

Quest’anno il Comune di Monza propone un ricco carnet di eventi sia per il Carnevale romano (domani e domenica 2 marzo) che sia quello ambrosiano (sabato 8 e domenica 9 marzo). Si inizierà in piazza Trento e Trieste alle 15 di domani con la Fantasy Carnival Parade, una parata itinerante di musica e trampolieri. Alle 16 in piazza Roma si terrà l’evento Step by Step, una lettura animata per bambini sulla storia del carnevale, con attori e pupazzi. Domenica 2 marzo, alle 15.30 in piazza Roma, sarà il turno di Arlecchino & Co, un momento di divertimento dedicato ai bambini con baby dance e spettacolo di burattini. Lunedì 3 marzo, sempre alle 15.30 in piazza Roma, si terrà lo spettacolo Cioco Story, una rivisitazione interattiva rivolta ai più piccoli de “La Fabbrica del Cioccolato”. In caso di pioggia alcune iniziative potrebbero svolgersi sotto i portici dell’Arengario. Da oggi a domenica si terrà in piazza Trento e Trieste il Mercatino francese con articoli artigianali, profumi e prodotti enogastronomici. Da venerdì 7 a domenica 9 marzo, piazza Trento e Trieste ospiterà la Festa dei Balocchi: prodotti tipici di aziende agricole a km 0, gonfiabili, giostrine e laboratori dedicati ai bambini.

“Anche per questo Carnevale – dichiarano l’assessora alla Cultura Arianna Bettin e l’assessore al Commercio Carlo Abbà - Monza si animerà con mercati di grande varietà e qualità e con artisti capaci di coinvolgere cittadini e visitatori in spettacoli, eventi e laboratori per famiglie e bambini”. Domenica 2 marzo festa di Carnevale anche all’oratorio di San Pio X, dalle 14.30, per tutti i bambini e le famiglie della Comunità pastorale Ascensione. Alle 16.30 lo spettacolo con i maghi Sander e Mozzarello.