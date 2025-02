Neri Marcorè a teatro sulle orme del mitico Faber

Monza – Neri Marcorè torna al teatro Manzoni, sulle orme di Fabrizio De André. Appuntamento oggi e domani alle 21 e ancora domenica alle 16 con “La buona novella”. L’attore, dal timbro vocale molto simile a De André, si confronta con Faber in uno spettacolo di teatro canzone che fa rivivere sul palcoscenico “La buona novella”, album pubblicato dall’autore nel 1969. Musiche di Fabrizio De André, Gian Piero Reverberi, Corrado Castellari. Marcorè e il drammaturgo e regista Giorgio Gallione rinnovano un lungo sodalizio artistico nel nome del grande cantautore genovese, portando in scena il suo primo concept album, costruito quasi nella forma di un’opera da camera, per dar voce a molti personaggi: Maria, Giuseppe, Tito il ladrone, il coro delle madri, un falegname, il popolo. È proprio da questo filone che nasce la versione teatrale. Prosa e musica, perciò, sono montati in una partitura coerente al percorso tracciato dall’autore nel disco. I brani parlati sottolineano la forza evocativa e il valore delle canzoni originali, svelandone la fonte mitica e letteraria.

"Questo spettacolo è pensato come una sacra rappresentazione contemporanea che intreccia le canzoni di De André con i brani narrativi tratti dai Vangeli apocrifi cui lo stesso autore si è ispirato", scrive Gallione. Fabrizio De André volle riproporre “La buona novella” perchè gli sembrava rivoluzionaria per i tempi in cui fu scritta. Più tardi Neri Marcorè la riscopre come opera polifonica che parla dell’arroganza del potere che mal digerisce gli uomini troppo liberi di pensiero. Biglietto intero da 17 a 30 euro.

C.B.