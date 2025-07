Michele Spotti a Cesano. Il ritorno del maestro per una notte d’estate

Il maestro Michele Spotti torna nella sua Cesano a dirigere un concerto che si annuncia già straordinario, nei giardini di Palazzo Borromeo. Il giovane maestro, ammirato e stimato in tutto il mondo, attualmente direttore musicale dell’Opera e dell’Orchestra Filarmonica di Marsiglia, torna nella città in cui è cresciuto e in cui è iniziato il suo straordinario percorso artistico che lo ha portato ad esibirsi nei più famosi teatri d’opera.

Il concerto è in programma il prossimo 22 luglio, Spotti dirigerà l’Orchestra Filarmonica di Benevento ne “I Concerti Brandeburghesi“ di Bach. Tornerà ad esibirsi a Cesano dopo i trionfi in città come Tokyo, Berlino, Valencia, Parigi e presto New York, in un’occasione speciale che gli consentirà anche di ripercorrere gli inizi del suo percorso, compiuti proprio alla Civica Accademia musicale sperimentale (Cams) di via Cerati. L’Orchestra Filarmonica di Benevento, nata nel 2014, rappresenta oggi una delle realtà più giovani in Italia e ha già al suo attivo oltre 300 collaborazioni con musicisti, 11 stagioni concertistiche e l’incisione di 4 dischi e si è esibita su palcoscenici di rilievo.

Il concerto del 22 luglio rappresenta la perla della ricca programmazione estiva di Cesano Maderno, con la rassegna “A scena aperta“. "Sarà una serata davvero speciale – dice il sindaco Gianpiero Bocca – un regalo prezioso da parte del nostro illustre concittadino Michele Spotti, il cui talento è riconosciuto a livello internazionale e che, pur così giovane, ha già collezionato una serie incredibile di successi, arrivando a guidare le maggiori istituzioni musical. Lo ringrazio di cuore per la sua disponibilità e generosità: nonostante i numerosi impegni in tutto il mondo, ha voluto dedicare alla sua Cesano Maderno questo concerto straordinario, scegliendo un’Orchestra tra le più promettenti del panorama musicale. Sarà una serata da ricordare e l’occasione per dimostrare a Michele la riconoscenza, l’ammirazione e l’affetto di tutta la città. Il concerto sarà il fiore all’occhiello di una programmazione estiva vasta e di qualità che anche quest’anno offrirà alla città occasioni di socializzazione, cultura e spettacolo".