Mezzo secolo di amicizia e spartiti. Consonanza Musicale festeggia

Mezzo secolo nel nome della musica, della cultura e della passione di stare insieme. Nata a metà degli anni Settanta come “la banda dei giovani“, è diventata presto una delle realtà associative più importanti della città, con un occhio sempre rivolto al sociale. L’ensemble di Consonanza Musicale taglia l’importante traguardo dei 50 anni. Per festeggiare l’anniversario saranno organizzati fino a dicembre concerti e appuntamenti, il primo dei quali sarà proprio oggi. "Esattamente 50 anni fa nasceva Consonanza Musicale – racconta il presidente dell’associazione, Emanuele Radaelli – sotto la guida del maestro Carlo Pirola, lissonese. Nacque unendo gli allievi delle bande di Carate, Binzago e Lissone. Inizialmente si chiamava Banda dei Giovani e l’1 maggio 1974 tenne il primo concerto, con 12 musicanti". Così, nella data esatta della prima esibizione, si terrà il primo e più importante degli eventi promossi per la ricorrenza: sotto il titolo “50 anni di Musica Insieme“ oggi alle 16.30 al palazzetto dello sport di via Di Vittorio andrà in scena un concerto che ripercorrerà i momenti salienti della storia del sodalizio, schierando una formazione allargata in cui, accanto agli attuali componenti, ci saranno anche molti del passato. Si potranno ascoltare brani composti da Carlo Pirola accanto a “Instant concert“ di Harold Walters, “Hymne à la musique“ di Serge Lancen, “Glenn Miller Story“, “Interplay for band“ di Ted Huggens, la “Marcia dell’amicizia“ di Vincenzo Celso Guerra e la “Piccola suite italiana“ di Franco Cesarini.

"Ci sarà un organico di quasi 90 elementi – spiega Radaelli – A dirigerli saranno in due, Marcello Rosa che è l’attuale direttore e Luca Arosio, che lo è stato per 15 anni. Tanti per l’occasione hanno ripreso in mano gli strumenti, rispolverandoli dopo 15 o 20 anni. Ci sono persone che si sono ritrovate assieme dopo più di vent’anni. Abbiamo cominciato a trovarci a gennaio e sono 4 mesi e mezzo che proviamo tutti assieme".

I festeggiamenti per il 50ennale proseguiranno poi con altri appuntamenti: il 14 giugno in piazza Libertà ci sarà il jazz della Santa Cecilia Big Band di Meda, diretta da Mauro Ciccarese, che è stato membro di Consonanza Musicale e in cui militano alcuni componenti dell’ensemble lissonese; il 16 il concerto degli allievi della scuola di musica a Palazzo Terragni e il 22 l’esibizione “Musica all’aperto“ nella cascina di via Aspromonte, a Santa Margherita.