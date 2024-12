M5, prolungamento per Monza: extra-costi ancora da coprire. E i tempi si allungano

Monza, 7 dicembre 2024 – Rimane in un’impasse il capitolo metrò a Monza. La Legge di stabilità di Regione Lombardia – approvata dalla commissione Bilancio regionale insieme agli altri documenti finanziari (Bilancio di previsione 2025-27 e Collegato 2025), che verranno discussi nella sessione di bilancio il 17, 18 e 19 dicembre –, ha previsto uno stanziamento di 37,2 milioni all’anno dal 2027 al 2032 per la realizzazione del prolungamento della linea di metropolitana M5 da Milano a Monza, per un totale di 196,2 milioni di euro.

Ma non sono soldi in più: si tratta della conferma delle risorse già previste nella precedente Legge di stabilità regionale – in tutto 283 milioni di euro che andranno gradualmente a copertura –, che ora vengono “ereditate“. Nessun finanziamento aggiuntivo. Nemmeno nella Manovra di bilancio del Governo.

I 400 milioni di euro chiesti in più al ministero delle Infrastrutture dal Comune di Milano – come stima per l’aumento dei costi per la messa a cantiere dell’opera –, per ora restano dunque scoperti. Anche se non più tardi di due settimane fa Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato con delega alla Programmazione economica, si era sbilanciato nel dire che il Governo avrebbe fatto la sua parte anche per gli extra costi.

Al momento, l’unica certezza è il taglio di 7 milioni di euro per i prossimi tre anni, contenuto nel dossier trasporti del ministero alla voce prolungamento M5 fino a Monza. "Soldi che cercheremo di ripristinare – l’impegno di Silvia Roggiani, deputata Pd, membro della Commissione bilancio in Parlamento –. Mentre le somme previste nelle legge di Stabilità regionale sono ‘vecchi’ stanziamenti che speriamo non subiscano dei tagli in futuro”.

Date le difficoltà nel reperire nuovi finanziamenti, pare proprio che non sarà possibile andare a gara prima del 2027 e non più a fine 2025 come previsto dall’attuale programma di M5.

In tutto l’investimento già stanziato per la tratta da Milano Bignami a Monza – lunga 13 chilometri per un totale di 11 stazioni (di cui 7 monzesi) – è pari a un miliardo e 296 milioni di euro, di cui 931 dal ministero dei Trasporti, 283 da Regione Lombardia (appena confermati), 37 dal Comune di Milano, 27.5 dal Comune di Monza, 13 da Cinisello Balsamo e 4.5 da Sesto San Giovanni.