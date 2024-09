Metamorfosi musicali. La fanfara balcanica e la disco “silenziosa“

Prima la travolgente fanfara balcanica compagna di scorribande di Vinicio Capossela, poi un’esperienza immersiva con la silent disco, per ballare fino a notte fonda. È il doppio appuntamento musicale che farà da coda finale al festival itinerante Suoni Mobili e che andrà in scena nell’ambito della “Festa da Nôa e dal furmentùn“ e “Festa dello Sport“ organizzate dal Comune. L’evento, curato dall’associazione culturale Musicamorfosi, si terrà sabato sera in due piazze della città. A dare fuoco alle polveri sarà, alle 21 in piazza Marconi, la band Fan Fath Al, una formazione nota agli appassionati di canzone d’autore perché ha accompagnato più volte Vinicio Capossela nelle sue coinvolgenti scorribande artistiche. Il gruppo, nato dalla passione di alcuni giovani musicisti milanesi per le sonorità delle orchestre di ottoni dell’Europa dell’est, propone esibizioni trascinanti ed esuberanti: l’ensemble farà viaggiare tra sound e ritmi dei Balcani, andando a ripescare le origini delle fanfare balcaniche, in quelle radici che stanno nell’incontro tra la tradizione orale dei popoli nomadi e gli usi delle popolazioni locali, tra influenze della cultura araba e scambio continuo con l’Occidente, come testimoniato dall’utilizzo di strumenti tipici della fanfara militare. La Fan Fath Al nel suo progetto intitolato “Adriatico mediterraneo“ unisce a tutto questo brani provenienti da altre latitudini, ad esempio dalla tradizione napoletana, in un percorso all’interno del Mare Nostrum. Quelle che raccontano così sono storie di passione, amore e morte, cantate su ritmi vibranti e infuocati. In caso di maltempo il concerto si sposterà all’interno dell’auditorium di Nova. Dalle 22, invece, nella rinnovata piazza Gioia, arricchita di verde pubblico e inaugurata alle 17, ci sarà spazio per la silent disco.

A ogni partecipante sarà consegnata una cuffia personale, che darà la possibilità di scegliere fra 3 diversi dj-set: si potrà selezionare la musica preferita o passare da un dj-set all’altro cambiando canale e sbizzarrendosi tra i mix di latin house, tech house ed electro di Panorama Vinyl Selection, tra il revival e i successi degli anni ‘80 di Roby Mcfly e la miscela di indie e happy music dei Calypso Warriors, per ballare fino all’una di notte in solitudine o in compagnia. Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero. Per la silent disco è possibile prenotare in anticipo le cuffie cliccando sul sito www.musicamorfosi.it nella sezione eventi.