Meta di viaggio. Boom di turisti: "Pronti a ospitare nuovi hotel"

Le festività natalizie hanno celebrato un successo di Monza a livello turistico. Le prime rilevazioni dei flussi di turisti in Lombardia durante il periodo festivo vedono la città di Teodolinda terza per numero di visitatori, dietro solo a Milano e Bergamo, e con dati superiori a Cremona e Mantova. Negozianti e operatori culturali hanno riscontrato soprattutto una massiccia presenza di turisti stranieri, in aumento da due anni a questa parte. "Questo dimostra che ci stiamo facendo notare – commenta l’assessore al turismo di Monza, Carlo Abbà –. Ritengo che il motivo della crescita sia dovuto alle serie di novità e misure introdotte nel corso dell’anno appena passato, che cominciano a dare i primi frutti, dal nuovo sito web e logo, agli accordi di collaborazione con Milano". Per i dati precisi relativi al periodo appena trascorso bisognerà attendere ancora qualche settimana, ma le rilevazioni del Comune di Monza hanno mostrato un trend turistico in crescita già da prima.

In particolare i pernottamenti da gennaio a settembre sono passati da 156.249 nel 2022, subito dopo la pandemia, a 175.270 nel 2023 e 175.498 nel 2024, con una permanenza media che nel 2022 era di due notti, nel 2023 di 1,93 e nel 2024 di 2,01. "Questo nonostante Monza abbia un problema di scarsa ricettività che bisogna cercare di migliorare – osserva l’assessore –. Per ora, nonostante il Pgt lo permetta, non sono arrivati nuovi investitori in questo settore, ma noi siamo assolutamente aperti a nuove possibilità e contiamo che con l’avvicinamento di metropolitana M5 ci saranno progressi". A dare benefici per ora è soprattutto la connessione con Milano, fortemente consolidata nel 2024. Il Comune ha infatti siglato a fine ottobre due protocolli d’intesa per il turismo con il capoluogo lombardo: il primo ha dato vita a un sistema di pass turistico integrato (YesMilano City Pass), che permette di individuare monumenti e musei monzesi tra le attrazioni proposte ai turisti milanesi, con tariffe agevolate; l’altro è volto alla promozione di Monza come destinazione per il turismo congressuale e di grandi eventi collegati a Milano. Anche il lavoro sul web del Comune ha dato frutti la cui importanza non è da sottovalutare.

La nuova configurazione del sito e l’ottimo livello di comunicazione hanno fatto sì che siano in costante aumento i follower sui canali social del Comune dedicati al turismo: su Facebook l’indice di copertura degli utenti raggiunti è passato dai 2 milioni dei primi 9 mesi del 2023, ai 4,5 milioni dei primi 9 mesi del 2024, e continua a crescere. Non meno importante è l’operazione di rilancio degli info point, con una gestione nuova del servizio iniziata a luglio (da parte della cooperativa Cristoforo) e l’operazione di restauro dell’infopoint della stazione che si svolgerà nei prossimi mesi, che si affiancherà a quelli già attivi al Parco e in centro. Intanto si è celebrato a fine novembre il trionfo di Aci che ha ottenuto il rinnovo del contratto per il Gran premio d’Italia a Monza fino al 2031, premessa fondamentale per i tanti progetti di maggiore valorizzazione del circuito monzese che l’associazione ha intenzione di mettere in atto nel futuro che viene.

