Medicina, cambio al vertice

Roberto Cattaneo è il nuovo primario di Medicina, a Carate. "Il team è decisivo – dice –, nel nostro campo non c’è spazio per l’uomo solo al comando. Credo molto nell’équipe e nella cura dei pazienti più che della malattia in sé con il coinvolgimento della famiglia e del medico curante". Laureato a Pavia, Cattaneo si è specializzato all’università dell’Insubria. Prima di approdare in Brianza ha lavorato a Legnano, Tradate, Gallarate, Busto Arsizio. Si è occupato anche di emergenza. Ha partecipato a diversi studi clinici nazionali e internazionali e, come relatore, a congressi su patologia trombo-embolica e gastroenterologia.

Bar.Cal.