"Massimo impegno per recuperare gli investimenti"

Il ministro promette "massimo impegno perché siano recuperati gli investimenti che avrebbero dovuto essere fatti già nella scorsa legislatura nel polo di Agrate, in una logica ovviamente nazionale". Così Adolfo Urso, in Regione, dove ieri ha partecipato al tavolo convocato dal Pirellone per chiedere correttivi al piano industriale con "esuberi, fino a 800, nel polo brianzolo". "Ho riferito anche in merito all’accordo di sviluppo che è stato sottoscritto per l’investimento così ampio e significativo a Catania, 5 miliardi di euro, mentre le altre multinazionali della microelettronica hanno sospeso in Europa gli investimenti per le condizioni difficili del mercato", ha sottolineato il ministro dello Sviluppo economico. "Tra l’altro – ha aggiunto – gran parte dei fornitori di Stm che troveranno giovamento di questo significativo piano nel polo siciliano sono proprio lombardi". Bar.Cal.