Caos medici a Desio dopo l’addio di due dottoresse, allestito l’ambulatorio temporaneo: orari e come funziona

«Ecco la buona notizia che aspettavamo", esulta il sindaco Simone Gargiulo. Da qualche giorno migliaia di cittadini che erano rimasti scoperti per quanto riguarda il medico di base, possono tornare a dormire sonni tranquilli. "Finalmente l’attesa e positiva notizia che avevo preannunciato in Consiglio comunale prima di Natale si è concretizzata - spiega il primo cittadino -: grazie ad Ats Brianza è stato attivato un Ambulatorio Medico Temporaneo". La struttura è stata allestita con urgenza nella sede distrettuale dell’Asst Brianza, in via Foscolo 24, in pieno centro storico. "Gli assistiti già in carico ai medici cessati, le dottoresse Irene Priamo e Veronica Vitali - ha spiegato il Dipartimento Cure Primarie di Ats Brianza - possono avvalersi del nuovo Ambulatorio Medico Temporaneo". L’accesso all’ambulatorio avviene solo su appuntamento, chiamando il numero unico centralizzato 039.23.69.000 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Gli orari dell’ambulatorio sono disponibili sul sito di Ats Brianza nella sezione Ambulatori Medici Temporanei (AMT) ed è previsto un servizio di consultabilità telefonica medica attraverso il quale, nelle giornate e nelle fasce orarie indicate nel sito, è possibile interloquire direttamente con il medico dell’AMT, al fine di ottenere un consulto telefonico sanitario medico. "Ringrazio la responsabile del servizio cure primarie la dottoressa Claudia Toso per l’impegno che Ats ha profuso per riuscire a garantire questo importante servizio per i nostri cittadini, in particolare per quelli più fragili" evidenzia il sindaco. "Ormai da mesi stiamo facendo fronte a una situazione di progressiva carenza di Medici di Medicina Generale diffusa a livello regionale e nazionale - chiarisce Ats sul proprio sito -. Per sopperire a tale emergenza, qualora non siano disponibili nuovi medici, abbiamo istituito specifici Ambulatori Medici Temporanei (AMT)".

Quello di Desio è il sedicesimo attivato in Brianza. Della difficile situazione dei medici di medicina generale, che in città si è ulteriormente aggravata negli ultimi mesi, si è parlato di recente anche nel “parlamentino” locale. A ottobre si era trasferita in Toscana la dottoressa Irene Priamo, che ha lasciato vacante l’ambulatorio, con 1.500 pazienti che hanno dovuto fare riferimento all’ambulatorio temporaneo di Varedo. A seguire, la dottoressa Silvana Santoro ha cessato l’attività il 27 dicembre, e anche in questo caso sono oltre un migliaio i suoi pazienti. Nei prossimi mesi, altri due medici in città lasceranno per raggiunto limite di età.