MEDA: Un Sondaggio e 200mila Euro per Rifare la Fontana di Via Indipendenza

Presto decollerà il progetto di riqualificazione della fontana di via Indipendenza: la spesa prevista è di circa 200mila euro. L’annuncio è stato fatto direttamente dal sindaco Luca Santambrogio: "La fontana dopo oltre 20 anni di onorato servizio necessita di una riqualificazione totale. Quasi un rifacimento completo.

Gli uffici hanno già provveduto a fare i preventivi delle opere necessarie che sfiorano i 200.000 euro.

I lavori si svolgeranno nei mesi invernali. I lavori saranno molto invasivi, lanceremo nelle prossime settimane un format per raccogliere suggerimenti da cittadini e associazioni medesi per comprendere come vedono lo sviluppo di questo importante angolo di Meda". Ancora da capire il meccanismo di questo sondaggio per rilanciare l’area di via Indipendenza e via Cadorna. Di certo non mancheranno proposte: Meda, dal punto di vista della partecipazione e della progettualità, non è seconda a nessuno.

Anche questa volta saranno i cittadini a dare il loro contributo per dare un volto condiviso per la fontana che dopo oltre 20 anni di vita subirà un profondo restyling.

Gli uffici competenti hanno elaborato i preventivi delle opere necessarie che sicuramente abbelliranno l’ingresso-uscita dalla Milano Meda .

Un biglietto da visita per la città di Meda.

Sonia Ronconi