Meda si trasforma in una tela. Il murale dei giovani artisti racconta la storia della città

Un concorso per rendere la città più attrattiva e inclusiva grazie ai giovani. È “Meda in Art“, un bando dedicato ai murales e all’arte da strada, promosso dal Comune per gli under 30. Già identificata anche la parete che ospiterà la nuova creazione: è il muro della scuola Traversi nella centralissima viale Brianza. I partecipanti - singoli artisti, gruppi o classi di studenti coordinate da un adulto - potranno presentare fino a due progetti sul tema “Meda 2024“. Le opere dovranno valorizzare il patrimonio artistico e culturale del territorio, rispettando criteri di originalità e sostenibilità. Il vincitore, selezionato da una giuria di esperti, riceverà un premio di 3mila euro per la realizzazione dell’opera, che dovrà essere completata entro il 31 marzo.

"Questo – commenta la vicesindaca, Stefania Tagliabue – non è un semplice concorso artistico. Rappresenta un’opportunità concreta per i giovani di diventare protagonisti attivi della vita cittadina. Il nostro modo per dire ai giovani di Meda che crediamo in loro e nelle loro capacità creative". "Questo concorso – aggiunge Fabio Mariani, assessore alla Cultura – rappresenta un importante passo nella strategia di valorizzazione culturale del territorio. Dopo l’esperienza positiva del Murale di Cheone, vogliamo dare spazio ai giovani talenti locali, trasformando uno spazio urbano in una tela pronta all’uso. La street art può raccontare l’identità di Meda in modo nuovo e coinvolgente, riuscendo a far dialogare tradizione e contemporaneità". Per partecipare gli artisti dovranno innanzitutto avere meno di 30 anni. Dovranno poi iscriversi gratuitamente presentando candidatura e progetti entro il 31 dicembre all’ufficio Protocollo.