Meda, auto parcheggiata sui binari del treno: tragedia sfiorata a Capodanno

MEDA (Monza) – Incredibile episodio, che poteva costare una tragedia, nella notte, a Meda. Con una macchina che è stata abbandonata, come se fosse stata parcheggiata, proprio lungo i binari della linea ferroviaria. Sconosciuti, al momento, il proprietario e il motivo del singolare e pericolosissimo abbandono. Per fortuna la circolazione dei treni era già sospesa. Appena ricevuta la segnalazione, intorno alle 23.20, poco prima del via ai festeggiamenti, i vigili del fuoco del distaccamento di Seregno si sono precipitati sul posto – nei pressi del passaggio a livello di via Pace - con un'autopompa. Non senza difficoltà sono riusciti a spostare la vettura, ripristinando le condizioni di sicurezza. Poi sono state interessate le forze dell'ordine, per il prosieguo degli accertamenti e per arrivare a rintracciare il proprietario dell'utilitaria.