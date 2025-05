Secondo lo studioso Dante Olivieri, autore di ricerche approfondite sull’origine dei nomi lombardi, il termine Veduggio potrebbe derivare dal latino abetuculus con il significato di piccolo abete, a indicare la vegetazione che in passato caratterizzava l’area. Il Comune è storicamente suddiviso in quattro località: Veduggio, Colzano, Bruscò e Tremolada, oggi integrate in un’unica realtà.