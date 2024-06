Maxi cantiere per sostituire i tubi dell’acqua

Nuove tranche di lavori a Carate Brianza per la sostituzione di alcune tratte d’acquedotto, che rientrano nel grande progetto di BrianzAcque da 60 milioni (50 dal Pnrr) per la riduzione delle perdite idriche e la digitalizzazione degli acquedotti di 21 comuni della Brianza. A distanza di una settimana l’uno dall’altro, scatteranno due interventi.

Il primo, da oggi, riguarda via Mosè Bianchi. La SP 6, Monza-Carate Brianza sarà interessata dai cantieri nel tratto compreso tra l’incrocio di via Schweitzer fino ad Albiate. Il costo è di 463mila euro, che saranno impiegati per il “ricambio“ di 715 metri di vecchie condotte idriche. Grazie a questo intervento, della durata di due mesi e mezzo, si stima di recuperare 7.307 metri cubi di acqua l’anno. Lunedì 10 giugno, prenderanno invece il via le attività di rinnovamento delle reti idriche, sottostanti via Buonarroti, a Costa Lambro. L’importo è di quasi 190mila euro. Saranno sostituiti 380 metri di tubazioni ammalorate. Con quest’intervento, la cui durata prevista è di circa tre mesi, si calcola di riuscire a recuperare circa 3744 metri cubi l’anno. Tutte le lavorazioni si svolgeranno con la tecnica dello scavo a cielo aperto. In vista della partenza dei cantieri e nell’intento di ridurre i disagi, BrianzAcque in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la polizia locale, ha predisposto una serie di misure che prevedono modifiche alla viabilità ordinaria. Rush finale, invece, a Macherio. A partire da lunedì 10 giugno, i cantieri coinvolgeranno ben cinque arterie, compresi due tratti di Provinciali, la SP 6 ( dalla rotatoria incrocio via R. Margherita fino a poco più a monte dell’incrocio con via Mascagni ) e la SP 173 (dall’ incrocio con via Galilei alla rotatoria con via Volta).

Alessandro Crisafulli