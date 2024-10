Maxi cantiere per sistemare la ferrovia

Tra Cesano Maderno, Seveso e Meda è in corso un maxi intervento di adeguamento della rete ferroviaria, che comprende anche la realizzazione della nuova Tangenziale Nord e opere compensative che riguardano anhe la piazza della chiesa a Meda. Si tratta di un cantiere avviato poco meno di un anno fa con conclusione prevista a fine 2026. L’investimento complessivo dei lavori è di 69 milioni di euro. L’obiettivo dell’intervento è quello migliorare la circolazione ferroviaria a Seveso, che sarà potenziata e resa più veloce e sicura. La stazione potrà ricevere simultaneamente i treni in arrivo da Meda e da Camnago, eliminando i conflitti di itinerario dei convogli e aumentando la velocità di ingresso in stazione. La viabilità cittadina di Seveso, una volta ultimati i lavori, diventerà più fluida e scorrevole, grazie al nuovo sottopassaggio veicolare che permetterà di evitare le interruzioni della circolazione causate dalle chiusure dei passaggi a livello.

Il nuovo sovrappasso ciclopedonale consentirà di attraversare la ferrovia indipendentemente dalla circolazione dei treni. I lavori di potenziamento del nodo ferroviario di Seveso, prevedono, tra le altre cose, il rifacimento degli impianti ferroviari e delle banchine, il raddoppio delle tratte Seveso–Camnago Lentate e Seveso–Meda, la realizzazione di un sottopasso veicolare tra la via Zeuner e la via Sanzio e di un sovrappasso ciclo-pedonale in via Manzoni. L’intervento prevede la creazione di un nuovo asse stradale che si sviluppa in direzione nord est-sud ovest tra Seveso e Cesano e un sottopasso ciclopedonale in corrispondenza di via Liberazione a Cesano Maderno e la chiusura, a fine lavori, del passaggio a livello di via Como.

Ga.Bass.