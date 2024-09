Monza, si masturba sul bus davanti a una studentessa minorenne: caos in centro

Monza, 30 settembre 2024 – Il passeggero un po’ stazzonato e con gli abiti sporchi e lisi sale sul bus. Si avvicina a una ragazzina, una studentessa minorenne al ritorno da scuola, e comincia a masturbarsi davanti a lei. Brutta esperienza poche ore fa per una ragazzina in viaggio su un autobus della linea urbana di Monza.

Erano le 13 circa quando in via Mentana un autobus si è fermato e il suo autista ha chiamato i carabinieri. La corsa si è fermata per mezz’ora e si è immediatamente formata una lunga coda, mentre la maggior parte degli altri passeggeri scendeva e proseguiva a piedi o su altri autobus in arrivo.

I carabinieri della Compagnia di Monza, immediatamente intervenuti, hanno identificato l’uomo, che ha tentato di giustificarsi dicendo che si stava soltanto sistemando i vestiti. Ci penseranno le telecamere a fare chiarezza, anche se la ragazzina sicuramente avrà una brutta esperienza da raccontare.

A segnalare l’episodio, un autista di lungo corso, Salvatore Russo, ex consigliere comunale e membro del direttivo della Lega: “Invoco da sempre più sicurezza sugli autobus, bisognerebbe investire su questo fronte. Ne guadagnerebbero tutti, i passeggeri, ma anche gli autisti, non possono continuare a viaggiare nella paura, purtroppo gli episodi sono troppi. Bisognerebbe che sugli autobus viaggiasse anche qualcuno, magari delle forze dell’ordine, che possa garantire la sicurezza dei viaggiatori più deboli, come gli studenti”.