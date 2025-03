Master di nuoto pinnato. Luca Zanni fa il triplete

Un nuovo inizio di stagione strepitoso per Luca Zanni, che a 50 anni compiuti aggiunge altre tre medaglie d’oro nazionali alla sua già ricca bacheca di titoli conquistati nella specialità del nuoto pinnato. Tre vittorie tricolori che sono un ottimo test non solo per l’avvio di stagione ma, soprattutto, un lasciapassare per i prossimi mondiali di specialità in Grecia. Zanni, contitolare di un allevamento e pensione per cani a Cogliate, lo scorso fine settimana era impegnato ad Agropoli (Sa), per le gare di nuoto pinnato Master 50 in vasca coperta. Luca ha trionfato nei 50, nei 100 e nei 200 metri monopinna, ottenendo già i tempi necessari all’ammissione dei campionati mondiali che si svolgeranno dal 14 al 16 giugno prossimi in Grecia a Chios. Nel frattempo, il nuotatore della Nps Varedo, seguito dal preparatore Walter Mazzei, parteciperà alla prossima gara nazionale di Lignano Sabbiadoro per continuare il percorso di avvicinamento all’appuntamento iridato di giugno. "In questo momento sto bene – racconta Luca – e sono contento di avere confermato prestazioni di buon livello che mi consentono di partecipare ancora al campionato del mondo, un’altra grande esperienza che affronterò con entusiasmo". Zanni si allena con la Nps Varedo, società storica del nuoto agonistico, che da mezzo secolo promuove la specialità del nuoto pinnato e che vede la presenza nello staff di preparatori di Valter Mazzei e per anni ha visto brillare la stella di Stefano Figini. Luca Zanni, ha ottenuto il titolo di campione del mondo master due volte, a Palma di Maiorca nel 2018 e a Il Cairo nel 2022.