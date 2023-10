Massimo Bordin diventa primario di Medicina:: "L’obiettivo è consolidare lo spirito di squadra"

Giorgio Bordin è il nuovo primario di Medicina dell’Ospedale di Vimercate. Dopo la laurea in Medicina a Torino, si è specializzato in Immunologia e Allergologia alla Sapienza di Roma, in Medicina Interna e in Reumatologia a Milano. In passato ha diretto i reparti di Medicina a Novara e a Cinisello e nel privato accreditato quello delle “Piccole figlie” a Parma e della Clinica Polispecialistica a Paderno Dugnano. "Il mio obiettivo - spiega - è consolidare lo spirito di squadra che ho trovato, consapevole delle nuove sfide imposte dalle complessità che sta attraversando il sistema sanitario, la rete tra ospedale e territorio. Già in questi primi giorni ho apprezzato l’impegno di un team di professionisti".