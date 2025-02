Martina Sassoli: "Ora però aspettiamo la svolta ufficiale"

"Bene questi piccoli passi avanti per Monza ma aspettiamo a cantar vittoria", precisa la consigliera comunale Martina Sassoli (in foto), che in Regione è consigliera nelle liste di Lombardia Migliore. "Attendiamo la convocazione dell’audizione V in Regione richiesta all’assessora alle Infrastrutture Claudia Terzi per l’illustrazione integrale delle modifiche del progetto. Ancora una volta, il modello Brianza volto al confronto, potrebbe aver prodotto i suoi frutti". La stessa Sassoli non nasconde di "essere timidamente ottimista e soddisfatta per questo importante cambio di marcia e per il lavoro di squadra tra cittadini e Regione, per un investimento indispensabile ma che avrebbe potuto avere ricadute devastanti".