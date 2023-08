Monza, i marciapiedi sono una giungla: “Slalom tra rami e tronchi, il Comune intervenga”

Passata la paura per i violenti temporali dei giorni scorsi e messe in sicurezza le strade per garantire il passaggio, restano però in molte zone della città cataste di rami secchi, alberi tagliati o caduti ammucchiati lungo i marciapedi, utilizzati come deposito di legname, dove è impedito il transito. Molte le segnalazioni dei cittadini al Comune perché i resti dei disastri vengano rimossi definitivamente, rimettendo in ordine la città.

In via Borgazzi sono ancora chiusi al passaggio il marciapiedi all’altezza del civico 69 e l’attraversamento pedonale della ciclabile del Villoresi: pedoni e disabili sono costretti a passare sulla strada, a loro rischio e pericolo. Quattro cipressi sono appoggiati alla recinzione che dà sul parcheggio della stazione di Monza Sobborghi, sul marciapiede di attesa della ferrovia.

"Non sono pericolosi, ma in caso di temporale e vento forte - fa notare una signora che prende il treno abitualmente - magari possono cadere anche sui binari. Almeno un paio potrebbero essere puntellati e rimessi in posizione, essendo sostenuti dalla recinzione". I cittadini considerano preziosi gli alberi della città e chiedono che sia fatta manutenzione, per tentare di salvarli e non doverli eliminare per forza.

Intanto hanno riaperto da venerdì 26 aree verdi della città, tutte messe in sicurezza. Si tratta dei parchi di via Monte Sabotino e via San Rocco, via Solone-Boezio, via Biancamano, via Tirso e via Leoncavallo, via Manara, via Boito-Perosi, via Lissoni-Sant’Andrea, via Donizetti-Clementi, via Pacinotti, via Poliziano-Luca della Robbia, via Debussy e via Parmenide.

Tornano alla normalità anche le aree verdi di via Enrico da Monza e di via Sant’Alessandro, il parco e il campo da calcio di via Luca della Robbia, l’area verde tra i due condomini di via Crippa, il passaggio pedonale recintato tra due condomini di via Masaccio-Vecellio e le aree cani di via Modigliani, via Poliziano, via Rota-Rovetta, via Tirso, Via Debussy e via Giacosa. Negli altri giardini proseguono i lavori di ripristino: la loro riapertura verrà programmata durante la settimana. Tornato infine accessibile da ieri il cimitero urbano di via Foscolo, anche se alcune zone restano recintate.