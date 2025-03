Maria Grazia Zuliani, dalla velocità al mezzofondo: una vita di corsa

Ha concluso i campionati italiani indoor Master 65 conquistando la medaglia d’argento nei 400 metri e il quarto posto nei 200 metri. Risultati niente male che, però, hanno avuto un sapore amarognolo per Maria Grazia Zuliani (nella foto), 67 anni, impiegata in pensione, inossidabile atleta capace di passare con disinvoltura dalle gare di velocità alle prove di mezzofondo, a quelle di resistenza. Un versatilità che, ai recenti campionati tricolori di Ancona, si è infine rilevata un’arma a doppio taglio. "In effetti – spiega Maria Grazia, tesserata per il Consorzio Tempo Libero di Bernareggio – non ho fatto una preparazione specifica per i 200 e i 400 metri. Durante la stagione autunno inverno, anzi, ho gareggiato complessivamente in 10 campestri. Probabilmente avrei fatto meglio a correre gli 800 metri".

Ma i rimpianti qui hanno vita breve. La velocista-mezzofondista monzese, infatti, è tornata subito in gara. Ieri aveva in programma la partecipazione ai campionati regionali Master 65 nei 400 metri a Padova, mentre oggi il traguardo messo in agenda è quello della Run for Life. Maria Grazia ha scelto la 10 chilometri, ovviamente competitiva. Anche perché è stata agonista a ottimi livelli.

Nel 1977 arriva terza nei 400 metri ai campionati italiani. Ha 20 anni e gareggia per la Snia. Lo stesso club le garantisce un sostegno per conciliare gli impegni in pista e l’attività lavorativa. Ma lei rifiuta e nel 1977 lascia l’atletica leggera. "Se avessi avuto la mentalità di adesso – ammette Maria Grazia – probabilmente avrei fatto una scelta diversa".

Gianni Gresio