Marciapiedi in sicurezza e più parcheggi

Lavori in corso nel centro storico. Restyling per le piazze Corti e Cuzzi e via Dante. Sono previsti più parcheggi e marciapiedi. Il progetto è ambizioso ed è già nella fase di cantiere il rifacimento dei parcheggi nell’ambito del progetto sostenuto con fondi del Pnrr per far rinascere il cuore di Besana. L’obiettivo principale è di puntare a migliorare la viabilità e la fruibilità degli spazi pubblici delle aree interessate, per portare benefici ai residenti e anche a chi quotidianamente transita su queste piazze e vie. In via Dante sono in corsi i lavori di restyling dei marciapiedi. Questo intervento, insieme ai lavori di piazza Corti, vanno ad abbracciare l’ambizioso progetto legato alla greenway cittadina, che ha come obiettivo, quello di andare a rinnovare e valorizzare il centro. Anche il primo cittadino di Besana è molto soddisfatto di come stanno procedendo i lavori, anche grazie all’azienda incaricata che "si sta dimostrando seria e capace".

Il mercato settimanale - nonostante i lavori in coro - si svolgerà normalmente, senza variazioni sulla viabilità della piazza. La prossima area che sarà oggetto di riqualificazione è piazza Cuzzi, nelle vicinanze del Cineteatro: i lavori inizieranno una volta completato il rifacimento del secondo lato del marciapiede di via Dante. I lavori entro la fine del mese dovrebbero concludersi. Piazza Corti sarà rinnovata e nella nuova versione metterà a disposizione 26 parcheggi, tre in più degli attuali, oltre a un posto auto riservato ai disabili e a quelli che verranno ricavati lungo la strada adiacente. In tutto in centro ci saranno una decina di posti auto in più.

Son.Ron.