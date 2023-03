Manutenzioni a tappeto Sotto i ferri 20 cavalcavia

Si sono concluse le ultime operazioni periodiche di verifica sui ponti della Milano-Meda di competenza della Provincia di Monza e Brianza. Si tratta di operazioni ormai divenute ordinarie, a cadenza semestrale o annuale, a seconda dei casi, che dal 2018 riguardano i ponti che attraversando la superstrada nei comuni di Meda, Seveso, Cesano Maderno, Bovisio Masciago, Barlassina e Varedo. In quest’ultima settimana, in particolare, i lavori hanno riguardato i ponti identificati con la sigla P2 e P5, in territorio di Varedo e Bovisio Masciago. I lavori di manutenzione riguardano in totale una ventina tra ponti, cavalcavia e viadotti agricoli che insistono sulla Milano-Meda nel suo tratto brianzolo, a Sud dell’attuale innesto di Pedemontana sulla Variante Lentate (già di competenza di Cal) e a nord del cambio di provincia a Paderno Dugnano. Gli interventi, finanziati da Regione Lombardia, Cal e Provincia di Monza e Brianza, si ripetono ciclicamente con cadenze annuali o semestrali a seconda della validità delle certificazioni che vengono rilasciate al termine delle verifiche.

Si tratta di interventi di monitoraggio e messa in sicurezza dei viadotti esistenti, che sono destinati ad essere abbattuti con la trasformazione del tratto brianzolo della Milano-Meda in Pedemontana, con l’avvio dei cantieri per la realizzazione della tratta B2. Ma fino a quel momento, resta la necessità di garantire la sicurezza delle strutture esistente con monitoraggi continui ed eventuali interventi che dovessero ritenersi necessari.

Gabriele Bassani