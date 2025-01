Manu Chao, basilico e fumogeni: in scena i giorni del G8 a Genova

A 20 anni dal G8 di Genova, il collettivo di ricerca teatrale Usine Baug, con il patrocinio di Amnesty International, porta in scena al Teatro Binario 7 “Topi“, una produzione dedicata a uno degli episodi più sconvolgenti della storia italiana contemporanea. Attraverso il gioco delle metafore, le ricostruzioni sonore, le testimonianze reali (e di personaggi inventati), lo spettacolo offre una molteplicità di prospettive per restituire la complessità di quei giorni e aprire crepe nell’immaginario collettivo, "perché certe ferite, anche se ben nascoste, non si rimarginano mai".

Appuntamento sabato 11 alle 21 e domenica 12 alle 16 per assistere alla ricostruzione storica affidata a due narratori che ripercorrono l’accaduto attraverso testimonianze orali, registrazioni e ricostruzioni audio. I narratori producono e modellano una storia tutta loro: quella della caccia al topo del signor Canepa. Sandro Canepa è un’allegoria, pura invenzione per raccontare Genova in un modo altro e per risolvere l’impossibilità di rappresentare in modo credibile eventi così spropositati.

I due piani narrativi si contrappongono anche per il tipo di linguaggio adottato: da un lato il fluire della parola per ricostruire memorie e punti di vista, dall’altro il silenzio dell’azione che apre a interpretazioni e letture personali. Lo spettacolo ha ricevuto il premio “Scenario periferie 2021“. Regia e drammaturgia di Usine Baug, con Ermanno Pingitore, Stefano Rocco, Claudia Russo. Biglietti disponibili online: intero 20 euro, ridotto 15, under 18 a 6 euro.

Cristina Bertolini