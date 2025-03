Un capolavoro contro i pregiudizi, la campagna choc di Monza: “Autistico un c... o!” sui manifesti

Monza – “Autistico un c...o!“. è il messaggio che campeggia a caratteri cubitali sui manifesti affissi in questi giorni a Monza, Seregno e Meda. Ma al posto di una parolaccia, i puntini sono occupati da una parola magica e il risultato è semplice: “Autistico un capolavoro!“.

Un messaggio necessario, spiegano i promotori dell’associazione Facciavista, perché “l’autismo è ancora vittima di stereotipi, pregiudizi e ignoranza. Troppe persone lo vedono come un limite, una malattia, qualcosa di sbagliato. Associazione Facciavista vuole ribaltare questa narrazione con un messaggio forte, diretto, che non passa inosservato: dove qualcuno non vede un c... noi vediamo un capolavoro, se lo vuoi, puoi”.

Un’affermazione che provoca e obbliga a fermarsi e pensare. “Cosa metteresti tu dopo quei puntini? Un insulto? Un pregiudizio? O forse… un capolavoro, un cuore immenso, una creatività senza confini? Questo manifesto non è solo una provocazione. È uno specchio. Mostra come la società reagisce all’autismo, obbliga le persone a interrogarsi sui propri preconcetti. Il 2 aprile, la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, è l’occasione perfetta per abbattere il pregiudizio”.