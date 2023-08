Malore fatale in bici a Limbiate per un uomo di 66 anni Ernesto Giuseppe Guarnoni, 66enne di Limbiate, è morto ieri mentre praticava il suo sport preferito, il ciclismo, affrontando il "Piccolo Stelvio". Soccorso da passanti, è stato portato in ospedale ma non c'è stato nulla da fare.