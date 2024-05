Magni contro Villa, duello alle urne di Sovico

Continuità o cambiamento, conferma o novità. Una poltrona per due a Sovico: quella che vivrà il paese settimana prossima nelle urne sarà una sfida a due, nel classico schema centrodestra contro centrosinistra, quest’ultimo in versione campo largo che include anche il Movimento 5 Stelle. A darsi battaglia per diventare il prossimo sindaco del centro brianzolo di poco più di 8mila abitanti saranno la prima cittadina uscente Barbara Magni e lo sfidante Corrado Villa. Da una parte la voglia di continuare con il lavoro avviato in questi 5 anni, completando i progetti iniziati e facendo magari partire ciò che era stato rinviato a causa della pandemia da Covid; dall’altra la volontà di cambiare prospettiva al paese, gestendo in modo diverso il territorio e correggendo quelli che, dal punto di vista dell’opposizione, sono stati gli errori compiuti dall’attuale Amministrazione. Barbara Magni cercherà la riconferma per un secondo mandato: 54 anni, di professione avvocato, esponente leghista, già molto attiva nell’ambiente dell’oratorio e nel mondo delle associazioni, 5 anni fa strappò il municipio al centrosinistra dopo 10 anni di Giunta Colombo, riportando il Comune alla sua tradizione di centrodestra. A sostenere la corsa di Magni sarà la lista Centrodestra Sovico, che raccoglie sotto il suo simbolo Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Popolari per Sovico. Sotto lo slogan “Avanti con il buonsenso“ si è schierata tutta la Giunta uscente: tra i candidati ci sono l’attuale vicesindaco Marco Ciceri, l’assessora ai servizi sociali Simona Pulici e quello bilancio Alberto Rivolta. Con loro i consiglieri comunali Giuseppe Diego Mazzeo, Federico Motta, Elena Valtorta ed Ester Valtorta.

Il centrosinistra si raccoglie invece sotto le insegne di Sovico Progressista, coalizione che riunisce sotto un unico simbolo la lista civica Uniti per Sovico, il Pd, il Movimento 5 Stelle e l’Alleanza Verdi Sinistra. A guidarli Corrado Villa, volto molto conosciuto dagli abitanti del paese: 71 anni, da 8 è il presidente della Pro Loco, per 47 anni è stato regista, autore e cuore della Compagnia teatrale Beato Contardo Ferrini e dal 1978 al 2017 è stato sindacalista della Fabi, il sindacato dei bancari, arrivando ai vertici regionali e nazionali dell’organizzazione. In passato è stato per molti anni vicesegretario della Dc e consigliere comunale fino ai primi anni ‘80. Tra le fila di Sovico Progressista si candidano i consiglieri d’opposizione uscenti Emilio Galli e Stefano Cilurzo. Nel 2019 Magni vinse con il 53,14% dei voti, davanti a Franco Galli del centrosinistra col 36,76% e a Stefania Greco del Movimento 5 Stelle con il 10,1%.