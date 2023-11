Madre Terra e il docufilm a fin di bene

Un’occasione per immergersi con lo sguardo nelle bellezze naturali di alcuni luoghi incontaminati dell’America centrale e meridionale, e allo stesso tempo un’opportunità per dare una mano a un progetto umanitario che cura i bambini in Africa da una grave malattia. Due iniziative connesse che nascono entrambe da due medici monzesi. È quanto proporrà l’appuntamento di domani alle 21 a Palazzo Terragni: nell’auditorium verrà proiettato il docufilm “Perù Ecuador Galapagos - The secrets of Pachamama“, il nuovo lavoro realizzato dal medico, fotografo e regista monzese Maurizio Bonetti. Conosciuto da molti come medico internista all’ospedale San Gerardo, come esperto nutrizionista e diabetologo, Bonetti è anche documentarista e fotografo naturalistico: ha collaborato con le più importanti riviste di settore e da tempo gira il mondo alla scoperta di luoghi incontaminati, popoli e miti.

L’evento di domani sera avrà uno scopo benefico, ossia raccogliere fondi a sostegno del progetto umanitario portato avanti dall’associazione Help3 per la diagnosi e la cura di malattie onco-ematologiche in età pediatrica in Tanzania. Il progetto è coordinato da un altro ex dottore del San Gerardo, l’ematologo pediatra Cornelio Uderzo (nella foto), e ha l’obiettivo di curare i bambini di quel Paese africano affetti dall’anemia a cellule falciformi. La stessa Help3 è stata fondata da Uderzo, che per trent’anni ha curato i bimbi malati di leucemia che arrivavano all’ospedale di Monza. L’associazione è oggi attiva nel Benjamin Mikapa Hospital in Tanzania. L’ingresso alla proiezione a Palazzo Terragni è libero.

F.L.