Macherio, accerchiato e picchiato con mazze e bastoni: grave un 34enne

Macherio (Monza e Brianza), 16 dicembre 2024 – Un agguato, un regolamento di conti? Si indaga sul pestaggio andato in scena ieri pomeriggio a Macherio.

Erano le 17.30 circa quando un uomo di 34 anni è stato accerchiato in via Volta, a due passi dal parcheggio del supermercato Esselunga e picchiato selvaggiamente da un gruppo di persone per motivi ancora da chiarire. La vittima sarebbe stata colpita anche con mazze e bastoni.

Sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Monza. Un’ambulanza inviata in codice rosso ha portato il ferito in serie condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza.