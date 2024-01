Macerie tossiche. Il cantiere Rsa deve slittare

Slitta la realizzazione dell’avvio dei cantieri del nuovo centro anziani Pierino Alverti di via Filzi. Dopo un controllo dei tecnici, inviati dallo stesso sindaco Luca Veggian, è emerso che è stato trovato del materiale potenzialmente cancerogeno nella struttura di quello che era il polo riabilitativo, non utilizzato da ben otto anni. La struttura era vecchia e comunque non vi è nessun rilascio di sostanze nocive per salute pubblica, ma il materiale utilizzato prevede uno smaltimento differente, rivedendo le modalità di intervento di demolizione della struttura. Questa nuova situazione prevede un allungamento dei tempi dell’avvio del cantiere. Anche i costi sono differenti da quelli programmati. Gli uffici quindi hanno dovuto rimodulare il progetto. Il materiale trovato non è amianto e non è esposto, per fortunqa, ma si trova all’interno di altri materiali. Quindi non è fonte di alcun rischio, ma comunque la Giunta Veggian ha deciso di procedere allo smantellamento in modo idoneo. Il centro anziani Pierino Alverti prenderà il posto del vecchio fabbricato di proprietà del Comune. Sarà realizzata una sede più grande e accogliente di quella che utilizzavano i soci del circolo anziani all’interno della corte di via Nazario Sauro. Il nuovo centro anziani sarà più ampio di quello attuale, in una sede di circa 450 metri quadri su un unico piano fuori terra con porticati esterni. L’edificio a basso impatto energetico accoglierà spazi polifunzionali, sale di lettura e aule per corsi e laboratori, con una parte destinata a bar e cucina e locali per altre associazioni. L’area esterna ospiterà un giardino verde ombreggiato con due campi da bocce

Son.Ron.