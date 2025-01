Ma la pista di decollo è operativa

L’attività del Campo Volo, nonostante il rogo, al momento non è interrotta, almeno fino ad ordine contrario. La zona dell’incendio è stata posta sotto sequestro, ma di hangar per ospitare aerei ce ne sono altri 16: la pista di decollo e atterraggio non è stata coinvolta dalle fiamme e si sono salvate anche la club house, l’aula didattica e gli uffici. Aperto nel 2008, il Campo volo Cogliate è da tempo un punto di riferimento importante per moltissimi appassionati di volo che arrivano qui, volando, da tutta Italia e anche dall’estero. Questo spazio è stato utilizzato anche per manovre di esercitazione con gli elicotteri dei Vigili del fuoco e della Guardia di Finanza ed è meta, soprattutto in occasione della bella stagione, del passaggio di tanti curiosi che, magari durante un giro a piedi o in bici in campagna, possono trascorrere qualche ora ammirando decolli e atterraggi. D’estate al campo volo di Cogliate vengono accompagnati i bambini della scuola materna e degli oratori della zona per trascorrere un pomeriggio alternativo. Qui è nato anche un nucleo di Protezione civile che si mette a disposizione del Comune per diverse attività, in caso di necessità.

Anche per questo, l’allarme per l’incendio ha fatto accorrere sul posto anche il sindaco, Andrea Basilico, con l’assessora Gaia Basiico. "Per noi il Campo volo è una risorsa importante con cui collaboriamo da anni – ha spiegato il primo cittadino –. Subito dopo l’incendio ci siamo confrontati con Arpa per valutare la qualità dell’aria, ma siamo stati rassicurati e non si è reso necessario diramare avvisi particolari per la sicurezza della popolazione".

Ga.Bass.